Жительница Якутии оставила трёхмесячного ребёнка в квартире на четыре дня

По данным полиции, она пьянствовала, оставив младенца с ранее судимым братом, который вскоре тоже просто ушёл из квартиры.

Якутские полицейские нашли в квартире трёхмесячного ребёнка, которого мать оставила одного на четыре дня, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, они приехали по вызову от соседей, которые позвонили в 7 утра и пожаловались на непрекращающийся детский плач.

Когда сотрудники МВД вошли, младенец лежал на диване, а рядом с ним находилась пустая бутылочка. Никого из взрослых дома не было.

На коже малыша были многочисленные пролежни — омертвения участков кожи.

Как позже выяснилось, мать — 37-летняя женщина — не появлялась дома 4 дня. Всё это время она провела в гостях, взяв с собой ещё одного ребёнка, которому три года.

Грудного младенца горе-мать бросила в компании 31-летнего брата, который ранее получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. В какой-то момент мужчина последовал примеру сестры и просто бросил ребёнка одного.

Младенца увезли в больницу, а его трёхлетнего брата отправили в Дом ребёнка.

Сообщается, что в этой семье есть ещё один ребёнок, ему 10 лет, и воспитывает его родня где-то в сельской местности.