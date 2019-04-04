В Пентагоне заявили об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

США планируют перестать закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. Об этом сообщил глава Космического командования ВВС страны Джон Реймонд.

По его словам, такие сроки установлены действующим американским законодательством, и данные о развитии собственного производства двигателей дают надежду, что всё идёт по плану.

Как отметил Реймонд, в США успешно провели 76 из 78 самостоятельных запусков, а их стоимость с 2012 года снизилась на 24 процента.

— Мы должны увеличить конкуренцию, что санкционировано законом, поэтому мы должны отказаться от РД-180, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, глава SpaceX Илон Маск назвал российские двигатели "великолепными", однако вскоре заявил, что новые Raptor их превосходят.