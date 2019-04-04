Пушков назвал требования США к Турции из-за покупки С-400 "пустыми угрозами"

Требования со стороны США в адрес Турции из-за контракта на покупку российских ЗРК С-400 являются пустыми и невыполнимыми угрозами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

— Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО. Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса, — написал он в своём твиттере.

Он также добавил, что нынешнее Правительство США под началом Дональда Трампа "нередко" позволяет себе заявления, которые не может выполнить, и причислил угрозы по С-400 к этой череде.

Ранее Лайф рассказывал, что вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. При этом ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ.