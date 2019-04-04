Охлобыстин оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

Актёр и писатель Иван Охлобыстин выразил мнение, что шансы победить во втором туре президентских выборов у шоумена Владимира Зеленского высоки.

— Порошенко, конечно, постарается власть не отдать, но я не вижу никаких возможностей у него. Америка от него явственно отказалась, наци-батальоны его не приемлют, жировал он столько, что это просто неприлично, — заявил РИА "Новости" Охлобыстин.

Он также отметил, что избирателям не стоит оглядываться на прошлое Зеленского, который не имеет политического опыта.

По словам Охлобыстина, в случае избрания лидером Незалежной Зеленского у него будет "тысяча советников", готовых помогать президенту в различных сферах.

Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку Зеленского. Кандидат в президенты Украины в ответ назвал актёров "идиотами". При этом Охлобыстин заявил, что эти слова его не обидели.

Как писал Лайф, социологи предсказали победу Зеленского во втором туре с результатом 49,4%. Также стало известно, как россияне относятся к кандидатам в президенты Украины.