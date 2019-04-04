Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 апреля

В небе над столицей 4 апреля по-прежнему господствует антициклон, благодаря чему гостей и жителей Москвы и Подмосковья ожидает тёплая, по-весеннему комфортная погода. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, температура воздуха днём в столице поднимется до +9...+11°, в области +7…+12°. Ночью опустится до 0...+2°. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет незначительно падать и к вечеру составит 752 мм рт. ст. Осадков не ожидается.

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