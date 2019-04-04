Российский фильм "Движение вверх" покажут на Пекинском кинофестивале

Уже совсем скоро стартует IX Пекинский международный кинофестиваль, одной из самых ожидаемых лент которого станет российский фильм "Движение вверх" — рекордсмен кассовых сборов в РФ. Билеты на мероприятие были раскуплены практически сразу, как только появились в продаже, передаёт РИА "Новости".

Сюжет картины основан на событиях, которые надолго вошли в историю мирового спорта. В 1972 году, в разгар холодной войны между США и СССР, сборные двух стран должны были встретиться в баскетбольном матче, причём на самом высоком уровне — в финальном матче Олимпийских игр.

Этот матч стал символом не только борьбы за медали, но и борьбы за честь государства и даже нации. Кроме того, помимо зрелищности, картина также позволяет зрителям самим проследить за взаимоотношениями между личностью и государством.

Во время проката на территории России фильм вызвал широкий общественный резонанс. Несмотря на коммерческий успех и сборы в 3 миллиарда рублей, побившие достижения "Аватара", некоторые критики не оценили фильм и назвали его исторически недостоверным.

Тем не менее картина нашла своего многочисленного зрителя не только в нашей стране, но и за её пределами, в том числе привлекла внимание китайских любителей хорошего кино.

IX Пекинский международный кинофестиваль пройдёт с 13 по 20 апреля в столице КНР. Темой мероприятия в этом году стала "Родная страна" в честь 70-летия образования республики.