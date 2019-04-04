В МВД рассказали подробности смертельной аварии в Подмосковье

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В МВД рассказали подробности смертельной аварии в Подмосковье

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Фото: © Mash

Авария на трассе М-4 "Дон" в Московской области, в которой погибло шесть человек, произошла в результате того, что микроавтобус врезался в фуру, стоявшую на обочине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Согласно данным телеграм-канала Life Shot, водитель микроавтобуса уснул за рулём.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Лайф публиковал видео с места аварии.

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