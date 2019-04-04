Демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Хозяин Овального кабинета не намерен предоставлять информацию в конгресс, "пока он будет находиться под аудитом".

Председатель Комитета по доходам и расходам палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации американского президента. По данным CNN, он требует доступ к данным об отчислениях Дональда Трампа за шесть лет — до 2018 года.

Законодатель также запросил налоговые декларации восьми компаний, связанных с главой Белого дома. Сам же Трамп заявил, что не намерен предоставлять информацию о своих отчисления в конгресс, "пока он будет находиться под аудитом".

Ранее американские СМИ сообщали, что конгресс планирует проверить налоговые декларации президента США за последние 10 лет.