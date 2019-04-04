Финляндия оставила за собой право вступить в НАТО

Страна не подавала заявку на членство в альянсе, но ведёт с ним политический диалог.

Финляндия сохраняет свой военный нейтралитет, однако внимательно следит за развитием событий в мире в сфере безопасности и оставляет за собой право присоединиться к НАТО. Об этом заявила директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио.

— Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчёте о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Она пояснила, что страна не подавала заявку на членство в НАТО, но ведёт с альянсом политический диалог по теме безопасности. Раутио отметила, что данное сотрудничество позволяет Хельсинки продвигать свои собственные цели в области внешней политики, безопасности и обороны.

По словам дипломата, сейчас Финляндия участвует в двух миссиях военно-политического блока по урегулированию кризисов: KFOR (СДК — "Силы для Косово") и "Решительная поддержка" в Афганистане.

Согласно последним опросам, проведённым в Финляндии в конце 2018 года, 46% граждан выступают против вступления страны в НАТО, за членство выступает 23%.