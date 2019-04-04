США планируют создать систему отслеживания пусков гиперзвуковых ракет

По словам замглавы Пентагона Джона Руда, противники Штатов разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью.

Соединённые Штаты запланировали в течение трёх лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвукового вооружения. Об этом заявил замглавы Минобороны США по политическим вопросам Джон Руд.

— В первую очередь мы хотим иметь возможность выявлять и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите дешёвых сенсоров. Мы надеемся, что сможем начать размещать их на орбите уже через три года, — сказал он.

По его словам, США намерены полагаться как на обычное, так и на ядерное сдерживание в ответ на угрозу, которую "представляет собой гиперзвуковое вооружение".

Руд отмечает, что потенциальные противники Соединённых Штатов разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью. Замглавы ведомства также добавил, что оборона США является первоочередной задачей государства. В качестве примера он привёл 20 установок противоракетной обороны, которые Пентагон разместил на Аляске.

Как сообщалось ранее, американская компания — разработчик военной техники и вооружения Raytheon заключила контракт на сумму 63 миллиона долларов с Управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США на разработку гиперзвукового оружия.