"Роскачество" выяснило, в каком минтае много льда и костей

Эксперты также выяснили, филе каких торговых марок неоднократно размораживалось.

Специалисты "Роскачества" проверили филе минтая 15 брендов российского и китайского производства и рассказали, безопасна ли рыба, не накачивали ли её полифосфатами для увеличения массы, не превышает ли допустимую норму глазурь из льда. По итогам исследования знак качества получили продукции всего двух марок.

В рыбе брендов "Фландерр" и "Штурман КФ" было обнаружено свыше 5% льда от общей массы товара, что является нарушением установленных норм. Ещё в двух проверенных образцах — Fine Life и Flipper — эксперты обнаружили обезвоживание. Это говорит о том, что филе неоднократно размораживалось.

В рыбе четырёх торговых марок найдены единичные кости в отдельных пластах филе: это продукция Maridel, "Атлантика", "Вкусвилл", "Штурман КФ". А вот в филе минтая Fish House оказались позвоночные и крупные рёберные кости.

Хорошая новость — вредных компонентов, таких как ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, паразиты, гистамин ни в одном из образцов не обнаружено. Полностью соответствуют всем требованиям только Polar и "Океанрыбфлот". Эти два образца удостоены экспертами знака качества.

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