Япония выразила протест России из-за военных учений в районе Курил

Токио выразил протест Москве из-за планируемых военных учений в южной части Курильских островов. Как передаёт Киодо со ссылкой на представителей японского МИД, в правительстве считают неприемлемым учебные стрельбы, которые, по данным СМИ, пройдут в период с 4 по 12 апреля.

— Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Японии считают, что учения якобы противоречат их позиции по поводу Южных Курил. В Токио также заявили, что протест был направлен 2 апреля по дипломатическим каналам.

Это не первый протест, который Япония выразила России из-за военных учений.