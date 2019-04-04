Водитель разбившейся в Подмосковье маршрутки работал нелегально

Отмечается, что мужчина возил людей по маршруту Тула — Москва без соответствующих документов.

Водитель микроавтобуса, в результате столкновения которого с фурой в Подмосковье погибло шесть человек и ещё двое пострадали, работал нелегально. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

— Водитель микроавтобуса — частное лицо — осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика Тула — Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют, — уточнили в ведомстве.

В службе заявили о намерении проверить, не работают ли на этом направлении другие незаконные перевозчики.

Как сообщалось, сегодня утром на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибло шесть человек. В МЧС назвали причину происшествия. Лайф опубликовал видео с места смертельной аварии.