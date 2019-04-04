СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента ОАК и гендиректора ПАО "Ил"

Отмечается, что решение не является спонтанным и было принято им около 2–3 недель назад.

Сын главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина Алексей уходит с должностей вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что решение Алексея Рогозина рассмотрит совет директоров ОАК. Он подчеркнул, что покинуть эти посты Рогозин решил около 2–3 недель назад.

— Удивительно, что его уход с поста происходит на фоне активного подъёма проектов, которые реализует "Ильюшин", — отметил источник агентства.

Напомним, 30 марта в Воронеже совершил свой первый полёт военный транспортник Ил-112В. После полёта Алексея Рогозина и весь коллектив ильюшинцев поздравил Дмитрий Рогозин.

Как ранее писал Лайф, Алексей Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации и генеральным директором ОАО "Ил" весной 2017 года.