В Раде заявили, что команда Порошенко требует от церквей молиться за его победу

Вице-спикер Оксана Сыроид считает, что из-за действий своих подчинённых Порошенко потеряет последний электорат.

Сотрудники администрации действующего лидера Украины Петра Порошенко обзванивают церкви и требуют молиться за него как за кандидата в президенты на новый срок. Об этом сообщила зампредседателя Верховной рады Оксана Сыроид.

— Команда нынешнего президента делает всё для того, чтобы потерять даже тех, кто есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах, — заявила Сыроид в эфире программы "Вердикт" на Еспресо.TV.

Также парламентарий добавила, что со стороны соратников Петра Порошенко оказывается давление на воинские части и бюджетные учреждения, где большой процент избирателей проголосовали за Владимира Зеленского.

По итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Пётр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.