В Раде заявили, что команда Порошенко требует от церквей молиться за его победу

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В Раде заявили, что команда Порошенко требует от церквей молиться за его победу

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Фото: © Официальный сайт президента Украины.

Вице-спикер Оксана Сыроид считает, что из-за действий своих подчинённых Порошенко потеряет последний электорат.

Сотрудники администрации действующего лидера Украины Петра Порошенко обзванивают церкви и требуют молиться за него как за кандидата в президенты на новый срок. Об этом сообщила зампредседателя Верховной рады Оксана Сыроид.

Команда нынешнего президента делает всё для того, чтобы потерять даже тех, кто есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах, — заявила Сыроид в эфире программы "Вердикт" на Еспресо.TV.

Также парламентарий добавила, что со стороны соратников Петра Порошенко оказывается давление на воинские части и бюджетные учреждения, где большой процент избирателей проголосовали за Владимира Зеленского.

По итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Пётр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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