На Урале выясняют, почему женщина спускалась на коленях по лестнице в больнице

По словам мужа пенсионерки, который снял этот момент на видео, лифт в медицинском учреждении не работает, а на помощь никто не спешил.

Прокуратура Свердловской области начала проверку видеозаписи о том, как пенсионерка была вынуждена ползком спускаться со второго этажа первоуральской больницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Марину Канатову.

На кадрах видно, что женщина спускается по лестнице на коленках. За кадром мужчина говорит, что лифт в медицинском учреждении не работает, а на помощь никто не спешит.

— Мы будем устанавливать, по каким причинам не работал лифт, потому что там лифт имеется, но находился, видимо, в неработающем состоянии, — говорит Канатова.

Между тем, как сообщили в администрации города, подъёмник для маломобильных граждан работает. Чтобы воспользоваться им, нужно обратиться в регистратуру, но пенсионерка этого не сделала. Глава Первоуральска, в свою очередь, отметил, что даст поручения главному врачу больницы усилить меры по информированию населения о возможностях медицинского учреждения.

Сообщается, что выяснять, почему женщина спускалась на коленях по лестнице в больнице, будут и следователи, поскольку в этой ситуации есть признаки нарушения прав социально незащищённых граждан на качественное медицинское обслуживание.

Примечательно, что точно такой же случай произошёл в первоуральской больнице и в 2015 году. Тогда причиной инцидента стал неработающий лифт. Пациенты со сломанными ногами были вынуждены ползком добираться по лестнице к врачу на второй этаж. Подъёмник починили спустя несколько месяцев.