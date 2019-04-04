Первый весенний звездопад можно будет увидеть во второй половине апреля

Своего пика метеорный поток под названием Лириды достигнет в ночь на 23 апреля.

Жители и гости российской столицы с 16 по 25 апреля смогут наблюдать первый звездопад весны, считающийся одним из самых зрелищных. При безоблачной погоде его можно будет увидеть и без специального оптического оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Ожидается, что за один час в ночном небе будет пролетать до 20 "падающих звёзд". Их скорость достигает 48 километров в секунду, — уточняется в сообщении.

Следы в небе, которые оставляют после себя метеоры, будут видны в течение нескольких секунд. Пик метеорного потока Лириды придётся на ночь на 23 апреля.

Как ранее писал Лайф, появление Лирид — ежегодное астрономическое событие. В апреле Земля каждый год проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер.