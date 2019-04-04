Текслер будет участвовать в выборах главы Челябинской области как самовыдвиженец

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил, что будет участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. Об этом он сказал на пресс-конференции.
— Я пойду самовыдвиженцем, — заявил врио главы региона.
Текслер был назначен врио губернатора 19 марта после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского. Добавим, ранее Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, который создан на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Выборы пройдут в сентябре.
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