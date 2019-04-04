Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 91-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 91-летием актрису театра и кино Элину Быстрицкую. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В поздравлении глава государства отметил глубокие и запоминающиеся образы, которые создала артистка.
— Вы создаёте в кинематографе и на сцене Государственного академического Малого театра России яркие, глубокие, запоминающиеся образы, покоряете зрителей щедрым, многогранным талантом и артистическим мастерством, — отметил президент.
Российский лидер также пожелал Быстрицкой здоровья, творческих успехов и благополучия.
Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в еврейской семье. Её отец — военный врач-инфекционист, а мать — больничный повар. В конце 1940-х начала заниматься в художественной самодеятельности. Под давлением отца в 1947 году она поступила на филологический факультет в Нежинский государственный педагогический институт имени Н.В. Гоголя, но уже через год бросила учёбу и поступила на актёрский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого на курс Л.А. Олейника. Учебное заведение она окончила в 1953 году.
Элина Быстрицкая сыграла десятки ролей в театре и кино.
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