Тысячи волонтёров помогают жителям Кузбасса в переходе на цифровое ТВ

Добровольцы устанавливают гражданам специальные приставки и учат, как с ними обращаться.

Почти три тысячи волонтёров помогают жителям Кемеровской области, где 15 апреля будет отключено аналоговое ТВ, подключиться к цифровому вещанию. Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

— Во всех муниципалитетах созданы волонтёрские группы, которые обходят домовладения, проводят анализ на предмет готовности к отключению аналогового сигнала и нужд населения, а также помогают в установке и настройке цифровых приставок, учат обращению с ними, — цитирует чиновника РИА "Новости".

По его словам, все 2822 добровольца носят с собой специальное удостоверение с фото — "чтобы человек, к которому они пришли, был уверен, что это не кто-то с улицы". Панов подчеркнул, что любой житель региона может обратиться за помощью к властям, если самостоятельно перейти на цифровое ТВ не получается.

При этом малоимущему населению Кузбасса будут компенсированы средства на покупку спутниковых антенн, необходимых для перехода на новый формат вещания. На эти нужды в региональном бюджете предусмотрено свыше 36 миллионов рублей. Вице-губернатор пояснил, что претендовать на компенсацию могут семьи и одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже 150% от величины прожиточного минимума.

По словам Панова, уже сегодня можно смотреть телевизор и в цифре, и в аналоге. Он пояснил, что у граждан с аналоговым ТВ на экране рядом с названием любого из телеканалов есть буква "А", и призвал таких жителей региона не тянуть с переходом на новый формат вещания, подавать заявки на установку комплектов, не дожидаясь 15 апреля.

— Потому что после наступления даты отключения аналога с вероятным наплывом граждан, которым потребуется в срочном порядке установить спутниковое оборудование, установщики не смогут справиться с этим одновременно, — отметил он.

Напомним, 11 февраля семь регионов России перешли на цифровое вещание с аналогового. В Минкомсвязи предупредили о мошенниках, которые могут воспользоваться этой ситуацией.