Следствие считает, что самолёт с совладелицей S7 разбился из-за ошибки пилота

Скорость снижения к моменту столкновения с землёй могла достигать 15 метров в секунду, и для высоты 200−400 метров она оказалась фатальной.

Разбившийся в Германии самолёт Epic, на котором летела председатель совета директоров S7 Наталия Филёва, мог рухнуть из-за ошибки пилота. О том, что автопилот был отключён, а воздушное судно внезапно потеряло скорость, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с фактами расследования инцидента.

— Критическая ситуация начала развиваться на четвёртом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200−400 метров, и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолётов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше, — рассказали агентству.

Потом скорость упала ниже допустимых значений — во время крена, который самолёт использует для разворота.

— Предположительно, пилот мог взять управление самолётом на себя в критической ситуации, однако из-за её стремительного развития ничего предпринять не успел, — заявил источник.

О том, что в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне разбился частный самолёт, Лайф сообщал ранее. На борту находились председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева и её отец Валерий Карачев. Управлял самолётом пилот Андрей Дикун.