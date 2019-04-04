В МВД Украины заявили о готовности к дебатам Зеленского и Порошенко на стадионе

Представитель министерства предъявил "болельщикам обеих команд" жёсткое требование — не нарушать правопорядок.

Сотрудники МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на стадионе "Олимпийский" в Киеве на дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром голосования. Об этом заявил директор департамента коммуникаций министерства Артём Шевченко.

— Стадион так стадион. Не в первый раз, — написал Шевченко в посте в "Фейсбуке", отметив, что в мае прошлого года в Киеве "без проблем" провели финал Лиги чемпионов УЕФА.

Дебаты должны пройти 19 апреля, в последнюю пятницу перед вторым туром президентских выборов, который назначен на 21 апреля.

Как ранее писал Лайф, Владимир Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе Украины — НСК "Олимпийский". Действующий президент страны Пётр Порошенко дал согласие на проведение дебатов на стадионе.