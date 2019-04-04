Охлобыстин заявил, что бардак закончится и Россия с Украиной снова будут вместе

Ранее он вместе с Пореченковым опубликовал серию роликов в поддержку кандидата в президенты Незалежной Владимира Зеленского.

Актёр Иван Охлобыстин выразил мнение, что Россия и Украина рано или поздно будут вместе. По его мнению, "мы ничем не отличаемся друг от друга".

— Мы, конечно, с Украиной будем вместе, — приводит его слова РИА "Новости". — Этот бардак закончится рано или поздно.

Напомним, что ранее в инстаграме Охлобыстина появился ролик, где они с Пореченковым шутливо агитируют за Зеленского и поднимают тосты со словами "Слава Украине" и "Крым наш".

В ответ на это украинский комик и кандидат в президенты Незалежной назвал их идиотами и задался вопросом, зачем они это сделали. Комментируя его заявление, Пореченков назвал Зеленского унылым, а Охлобыстин отметил, что юморист имеет право называть его идиотом.