Охлобыстин заявил, что бардак закончится и Россия с Украиной снова будут вместе

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Охлобыстин заявил, что бардак закончится и Россия с Украиной снова будут вместе

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Иван Охлобыстин. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ранее он вместе с Пореченковым опубликовал серию роликов в поддержку кандидата в президенты Незалежной Владимира Зеленского.

Актёр Иван Охлобыстин выразил мнение, что Россия и Украина рано или поздно будут вместе. По его мнению, "мы ничем не отличаемся друг от друга".

Мы, конечно, с Украиной будем вместе, — приводит его слова РИА "Новости". — Этот бардак закончится рано или поздно.

Напомним, что ранее в инстаграме Охлобыстина появился ролик, где они с Пореченковым шутливо агитируют за Зеленского и поднимают тосты со словами "Слава Украине" и "Крым наш".

В ответ на это украинский комик и кандидат в президенты Незалежной назвал их идиотами и задался вопросом, зачем они это сделали. Комментируя его заявление, Пореченков назвал Зеленского унылым, а Охлобыстин отметил, что юморист имеет право называть его идиотом.

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