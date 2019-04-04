На подлодке ЧФ впервые в истории сделали операцию моряку на глубине

Она длилась четыре часа, её сделали в кают-компании, площадь которой не превышает пяти квадратных метров.

На подлодке "Краснодар" впервые в истории Черноморского флота России моряку-подводнику сделали хирургическую операцию на глубине. Мужчине удалили аппендикс.

— Подводная лодка при этом находилась в подводном положении, — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Доставить больного на берег не было возможности, поэтому операцию провёл лейтенант медицинской службы, врач-хирург Дмитрий Южанин в кают-компании площадью не более пяти квадратных метров. Операция продлилась четыре часа.

Сейчас больной в удовлетворительном состоянии. По приходе подлодки в пункт базирования его доставят в больницу.

Ранее Лайф сообщал, что уральского хирурга оштрафовали за смерть пациентки.