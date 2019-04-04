Американцы начали скупать рассол

Любители напитка заявляют, что он помогает им в снятии спазмов после тренировок и восстановлении мышечной ткани.

Американские поклонники здорового образа жизни и спортсмены открыли для себя огуречный рассол и готовы выкладывать за стакан солёной жидкости от трёх до пятнадцати долларов, что в переводе на рубли составляет порядка 200–1000 рублей, а за ведро — 45 долларов (около трёх тысяч рублей). О достоинствах рассола рассказали газете The New York Post.

В числе фанатов солёного напитка — любители фитнеса и даже профессиональные боксёры, бойцы MMA и марафонцы. По словам боксёра Джейсона Маркланда, рассол помогает ему восстановиться и моментально снять спазмы в мышцах.

— Я пью его прямо из банки. Можно залить его снова водой, оставить ненадолго настояться с огурцами и получить ещё, — признаётся победительница нескольких полумарафонов фитнес-тренер Ли Герсон.

Доктор Теодор Стрэндж подтвердила, что употребление рассола положительно влияет на восстановление после тренировок: он нормализует обмен солей в организме и приводит в тонус мышечную ткань. Противопоказан напиток, как отметила врач, только людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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