В МИД ответили генсеку НАТО, поставившего в один ряд ИГИЛ, Гитлера и Сталина

По мнению замглавы ведомства Александра Грушко, в Норвегии от слов своего соотечественника "сгорали от стыда".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд с Иосифом Сталиным Адольфа Гитлера и ИГИЛ*.

— В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда, — сказал он.

Как ранее сообщил Столтенберг, ИГИЛ*, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин являются, по его мнению, врагами свободы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.