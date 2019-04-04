В МИД ответили генсеку НАТО, поставившего в один ряд ИГИЛ, Гитлера и Сталина

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд с Иосифом Сталиным Адольфа Гитлера и ИГИЛ*.
— В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда, — сказал он.
Как ранее сообщил Столтенберг, ИГИЛ*, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин являются, по его мнению, врагами свободы.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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