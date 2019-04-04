Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков

Сезон цветения аллергенных растений в российской столице в этом году начался рано.

Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.

— Массовое пробуждение природы от зимней спячки спровоцировало выброс в атмосферу столицы настоящих облаков зеленоватой пыльцы, — сказано в сообщении, размещённом на сайте "Фобоса".

Отмечается, что в этом году сезон цветения аллергенных растений в Москве начался рано из-за того, что метеорологическая весна пришла в город где-то на 10 дней раньше нормы.

Аллергиков призвали поспешить с приёмом профилактических препаратов, отметив, что обильному распространению пыльцы благоприятствуют погодные условия — в Москве не наблюдаются осадки.

Как ранее писал Лайф, в небе над столицей господствует антициклон. Температура воздуха в Москве днём 4 апреля поднимется до +9...+11 градусов.