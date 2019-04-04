Зеленский заявил, что не признает Крым российским

По мнению кандидата в президенты Незалежной, территория полуострова была и остаётся в составе Украины.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не намерен признавать итоги референдума 2014 года и воссоединение Крыма с Россией. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

— Крым — это Украина. Был, есть и будет, — заявил Зеленский.

Напомним, что после обработки 100% протоколов Зеленский победил по итогам первого тура президентских выборов с результатом 30,24% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.

Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей полуострова.

За пять лет мнение крымчан не изменилось. ВЦИОМ представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ.