Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

В работе у коллекторских агентств находится около 6,5 миллиона переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 триллиона рублей.

В России должники чаще всего отказываются возвращать деньги из-за финансовых затруднений. Об этом со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщает телеканал РБК.

Второй по популярности причиной не отдавать деньги является несогласие должника с озвученной суммой, которую необходимо вернуть.

Некоторые должники не платят, так как уверены в возможности через суд добиться уменьшения суммы задолженности. Часть уверена в том, что им не придётся возвращать взятые в кредит средства. Некоторые из отказывающихся платить изначально не поняли условия кредитования.

В НАПКА отмечают постепенный рост числа убеждённых неплательщиков, целенаправленно доводящих дело до суда в надежде избавиться от долга. В ассоциации уточнили, что сейчас в работе у коллекторских агентств находится порядка 6,5 миллиона переуступленных банковских долгов, сумма которых превышает 1 триллион рублей.

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