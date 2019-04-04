Детей — осквернителей 89 могил поместили в центр временного содержания в Бурятии

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Детей — осквернителей 89 могил поместили в центр временного содержания в Бурятии

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Фото: © VK/ БУРЯТИЯ ОНЛАЙН

Несовершеннолетние разрисовали и расписали нецензурными словами надгробия, а также перевернули оградки.

Два мальчика 10 и 12 лет, которые осквернили 89 могил на кладбище у села Бичуры в Бурятии, помещены в центр для несовершеннолетних нарушителей. Как сообщает региональный главк МВД, младший ребёнок — из многодетной семьи, старший состоит на учёте в полиции, так как ранее был замечен пьяным в общественном месте.

<p>Фото: © VK / &#34;<a href="https://vk.com/buryatia.online" target="_blank">БУРЯТИЯ ОНЛАЙН&#34;</a></p>

Дети измазали краской и исписали нецензурными словами памятники на могилах, а также перевернули оградки. Сами мальчики заявили, что отправились на кладбище искать металлолом, но нашли там банки с краской и решили её таким образом применить.

<p>Фото: © VK / &#34;<a href="https://vk.com/buryatia.online" target="_blank">БУРЯТИЯ ОНЛАЙН&#34;</a></p>

С ними будет проведена профилактическая работа. В отношении родителей полицейскими составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — рассказали в управлении.

<p>Фото: © VK / &#34;<a href="https://vk.com/buryatia.online" target="_blank">БУРЯТИЯ ОНЛАЙН&#34;</a></p>

Также в селе устроили сбор, на котором родители мальчиков извинились за поступок детей и заявили о готовности привести в порядок повреждённые детьми могилы. По итогам встречи было решено установить ограждение вокруг кладбища.

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