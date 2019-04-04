Джордж Клуни и Элтон Джон призвали к бойкоту люксовых отелей Брунея

Такое решение артистов связано с изменениями в законодательстве, которые предусматривают избиение кнутом за однополую связь.

Актёр Джордж Клуни и музыкант Элтон Джон призвали к бойкоту люксовых отелей, принадлежащих государственному инвестиционному фонду Брунея. Об этом сообщает Deadline.

Их решение является формой протеста. Дело в том, что артистов не устраивают изменения в законодательстве, которые предусматривают забрасывание камнями или избиение кнутом за однополую связь. Именно такое наказание ввели в Брунее.

Напомним, Бруней начал вводить уголовное право на основе шариата в 2014 году. Самые радикальные изменения откладывали до последнего из-за давления правозащитников, однако теперь они вступили в силу. Таким образом, за воровство здесь могут лишить руки, а за измену — избить камнями.