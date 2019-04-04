Экс-главу концерна Nissan Карлоса Гона снова арестовали в Японии

Против известного топ-менеджера выдвинули новые обвинения в финансовых махинациях.

Бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гана, которого выпустили из-под стражи под залог в марте этого года, снова арестовали в Японии. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Известно, что в его задержании принимали участие 14 человек. Гану предъявляют новые обвинения в финансовых махинациях. Так, отмечается, что топ-менеджеру поступило 32 миллиона долларов из подконтрольного ему президентского фонда. Деньги были выведены через подставную компанию и ушли на покупку яхты для личного пользования Гона.

Ранее Лайф сообщал, что Карлос Гон хочет участвовать в заседании совета директоров Nissan 12 марта.