Милонов считает отклонением, когда родители ведут соцсети за своих детей

Также член Комитета по развитию гражданского общества предложил запретить регистрацию в соцсетях подросткам, пока им не исполнится 14 лет.

Депутат-единорос Виталий Милонов считает, что ведение родителями соцсетей под именами своих детей — это отклонение.

— Если родитель считает, что он может завести блог от имени своего ребёнка, то это, безусловно, какие-то отклонение и тщеславие, то есть неправильно. Но он имеет на это право, к сожалению. Ну что вы хотите от родителей, которые сами выросли на пиве "Охота крепкое" и "Доме-2". И понятно, что, к сожалению, дебилизация достигает жутких размеров, масштабов, — заявил Милонов агентству городских новостей "Москва".

Парламентарий считает неправильным и регистрацию детей в социальных сетях без согласия родителей до достижения 14-летнего возраста, когда молодые люди получают паспорт и у них наступает частичная дееспособность.

— А до этого пусть родители регистрируют ребёнка в соцсети, если они хотят, если они не считают, что это потенциальный риск попасть к пропагандистам суицидов и педофилам для их ребёнка, — поделился мнением Милонов.

Депутат известен своей "громкой" борьбой за нравственность. В этом году он уже успел выступить с предложением о законодательном запрещении экстрасенсов, назвал творчество Сергея Шнурова "отрыжкой пивника" и заявил в полицию на свингер-клуб.

В 2018 году Милонов назвал сервисы знакомств "каталогами проституток", потребовал закрыть по всей стране секс-шопы, назвал Ольгу Бузову "порождением борделя" и обвинил Центр по борьбе со СПИДом в пропаганде гомосексуализма.