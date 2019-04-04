Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

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Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

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Владимир Зеленский, Ольга Скабеева, Пётр Порошенко. Коллаж © L!FE. Фото © AP Photo/Efrem Lukatsky/AP Photo/Efrem Lukatsky/РИА Новости/Александр Штоль

Журналистка пообещала до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению украинского языка.

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом журналистка написала в своём телеграм-канале.

Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови (украинского языка. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.

Скабеева также пообещала перевести свой гонорар за эти дебаты Международному валютному фонду в счёт оплаты внешнего долга Украины.

Хто, якщо не я (кто, если не я. — Прим. ред.), — резюмировала телеведущая.

Как ранее сообщалось, Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе Украины — НСК "Олимпийский". Действующий президент страны Пётр Порошенко дал согласие на такой формат.

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