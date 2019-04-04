Полиция возбудила дело после страшного ДТП в Подмосковье, где погибло 6 человек

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Полиция возбудила дело после страшного ДТП в Подмосковье, где погибло 6 человек

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Фото: Vk.com/ЧП Новомосковск

ГУ МВД РФ по Московской области завело уголовное дело после крупной аварии в Домодедове, где погибло шесть человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — заявила Петрова.

Напомним, авария случилась на 65-м километре трассы М-4 "Дон". Жертвами ДТП стали шесть человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул и врезался в стоявшую фуру.

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