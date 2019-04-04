Названы самые популярные у иностранных туристов города и регионы России

В 2018 году самыми популярными городами и регионами России у туристов-иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Кубань и Крым. Об этом сообщает аналитическое агентство "Турстат".
Лидерами по темпам роста числа иностранных туристов стали Крым, Приморский край и Иркутская область (озеро Байкал).
По данным агентства, Москву в 2018 году посетили более пяти миллионов иностранных туристов, Санкт-Петербург — более 3,9 миллиона туристов-иностранцев, Московскую область — более двух миллионов.
В топ-10 помимо перечисленных ранее городов и регионов вошли Республика Татарстан, Нижегородская и Владимирская области.
Ранее Лайф писал, что самыми невоспитанными в мире туристами были названы россияне, американцы и китайцы.
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