Названы самые популярные у иностранных туристов города и регионы России

Главными факторами увеличения числа гостей-иностранцев стали чемпионат мира по футболу, электронные визы и морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике.

В 2018 году самыми популярными городами и регионами России у туристов-иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Кубань и Крым. Об этом сообщает аналитическое агентство "Турстат".

Лидерами по темпам роста числа иностранных туристов стали Крым, Приморский край и Иркутская область (озеро Байкал).

По данным агентства, Москву в 2018 году посетили более пяти миллионов иностранных туристов, Санкт-Петербург — более 3,9 миллиона туристов-иностранцев, Московскую область — более двух миллионов.

В топ-10 помимо перечисленных ранее городов и регионов вошли Республика Татарстан, Нижегородская и Владимирская области.

Ранее Лайф писал, что самыми невоспитанными в мире туристами были названы россияне, американцы и китайцы.