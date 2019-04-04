МИД: Россия ответит на угрозы в связи с ситуацией вокруг ДРСМД

Накануне генсек НАТО заявил, что участники альянса уверены в несоблюдении договора Россией.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия может дать военно-технический ответ на возможные угрозы в связи с ситуацией вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дипломат подчеркнул, что РФ делает всё возможное, чтобы этот ответ был своевременным.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники Североатлантического альянса уверены в несоблюдении Россией ДРСМД, в связи с тем что у РФ якобы появились "мобильные, трудно выявляемые" ракеты.

— Понятно, что по своим причинам США, видимо, исходя из интересов достижения геополитического превосходства на всех театрах, вышли из договора и фактически заставили союзников присоединиться к их ни на чём не основанной версии, почему такое решение было принято, — передаёт РИА "Новости" слова дипломата.

Грушко напомнил, что, несмотря на то что Россия готова дать своевременный военно-технический ответ в случае угрозы, всё же РФ не разместит свои ракеты в Европе и других регионах, пока там не появятся американские.

Ранее Лайф сообщал, что в МИД ответили генсеку НАТО, поставившего в один ряд ИГИЛ*, Гитлера и Сталина.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.