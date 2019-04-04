В МИД РФ прокомментировали ультиматум США Турции по поводу С-400

Соединённые Штаты Америки не стесняются в выборе средств давления на союзников. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя ситуацию с ультиматумом властям Турции со стороны Вашингтона из-за контракта на приобретение зенитных ракетных систем С-400.
— Какую сферу ни возьми: у кого что покупать, с кем дружить, против кого вводить санкции, за кого и как голосовать и в каких странах, какие режимы демократические, а какие должны быть сброшены, — добавил замминистра.
Напомним, что вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35.
При этом ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал требования Вашингтона пустыми угрозами.
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