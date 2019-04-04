Опубликована рэп-вариация на мотив заставки "Игры престолов" — видео

Новый ролик вышел в качестве одного из тизеров заключительного сезона шоу, премьера которого пройдёт 14 апреля.

Американская рэп-группа Migos снялась в новом видео по мотивам "Игры престолов". Также участие в клипе приняли другие знаменитости (баскетболисты Джоэл Эмбиид и Джарен Джексон — младший, гонщик Дэйл Эрхардт — младший).

В кадре герои видео разминаются и напевают заглавную тему из "Игры престолов". Для этого они используют только одно слово — dew. В это время фоном играет заставка к сериалу.

Рэперы из группы Migos появляются во второй части видео в костюмах, которые напоминают наряды героев сериала. Новое видео приурочено к скорому выходу финала "Игры престолов", премьера которого состоится 14 апреля.