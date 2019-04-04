В Благовещенске врач скорой проверил состояние пациента ногой — видео

На кадрах видно, как медик перешагнул через мужчину, пока его коллеги готовили носилки.

В Благовещенске врач скорой помощи проверил состояние лежавшего на земле пациента, несколько раз дотронувшись до его головы ногой в ботинке. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

По данным местных СМИ, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорую к нему вызвали неравнодушные граждане.

Медики погрузили мужчину на носилки и доставили в наркологическое отделение. Вскоре пациент отказался от госпитализации и покинул медучреждение.

Ранее Лайф писал, что на Урале пенсионерка спускалась на коленях по лестнице в больнице из-за неработающего лифта.