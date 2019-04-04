LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора

Целиком новый набор будет стоить $330, а поставки покупателям начнутся уже в августе 2019 года.

Компания LEGO показала новый набор из линейки Education. Он получил название Spike Prime и создан для обучения школьников робототехнике и программированию. Об этом сообщает The Verge.

Новый конструктор состоит из более чем 500 деталей. Управлять им можно с помощью приложения. В наборе можно найти как привычные кубики, так и детали из серии Technic (шестерни, блоки с сенсорами и моторами).

К каждому набору будет прилагаться станция для отладки создаваемых конструкций. Таким образом, роботов можно будет подключать к этой станции при помощи USB (также она поддерживает Bluetooth).

Обойдётся новинка в $330. Поставки запланированы на август. К каждому набору прилагаться будет несколько 45-минутных видеоуроков для использования в классе.