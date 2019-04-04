Путин: Россия высоко ценит отношение Израиля к памяти воинов Красной армии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Кремле. На встрече глава РФ отметил, что Москва высоко ценит отношение Израиля к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом.

— Мы высоко ценим ваше отношение к памяти воинов Красной армии, которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и Израиля, — заявил российский лидер.

Кроме того, на переговорах Путин и Нетаньяху затронули тему работы добровольцев, которые занимаются поиском тел погибших в войнах и установлением их личностей. Российский президент отметил, что поисковики из нашей страны обнаружили 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести.