Студентки Киевского политеха снялись в БДСМ‐фотосессии для конкурса — видео

Организаторы этого мероприятия не считают получившиеся снимки и видео вульгарными.

Студентки физико-математического факультета Киевского политехнического института снялись в эротической фотосессии для конкурса "Мисс физмат КПИ — 2019", организованного студсоветом КПИ. Украинки предстали в нижнем белье и с БДСМ-атрибутикой. Изначально кадры были опубликованы в аккаунте факультета вуза в "Инстаграме", но как только история получила резонанс, они были удалены, однако пользователи соцсетей и журналисты успели их сохранить.

Обычный конкурс красоты в Киевском политехе в результате стал очень обсуждаемым. Про фотосессию узнали преподаватели высшего учебного заведения и, судя по всему, не одобрили инициативу.

Организатор конкурса — Лиза Татарина. По её словам, руководство КПИ пыталось сорвать репетицию мероприятия. Она также отметила, что довольна результатом и не считает снимки и видео вульгарными. Татарина добавила, что девушки сами захотели сняться в откровенных образах.

— Этот конкурс для студентов. Мы завели публику, — пишет она.