В Благовещенске уволили врача скорой, проверившего состояние пациента ногой

Будет проведено служебное расследование и совещание с участием медперсонала и водителей.

В Благовещенске уволили врача станции скорой медицинской помощи, который ногой в ботинке несколько раз дотронулся до головы пациента. Об этом Лайфу сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, руководство станции не намерено терпеть подобных сотрудников, несмотря на огромный дефицит кадров и сильную нагрузку на врачей.

Как стало известно Лайфу, мужчина проработал в скорой в общей сложности восемь лет. Андрея Лялина характеризуют как умеющего анализировать ситуацию, мыслящего врача. У Лялина не было особых заслуг, но и нареканий его работа до недавнего времени не вызывала.

Произошедшую ситуацию проверят в рамках служебного расследования. Также будет проведено совещание с участием медицинского персонала и водителей скорых.

Как ранее писал Лайф, пациент был доставлен в наркологическое отделение, однако от госпитализации отказался и вскоре сам покинул больницу.