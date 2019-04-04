Учёные предложили добавить витамины и минералы в потребительскую корзину россиян

Обойдётся курс в 604,8 рубля, для этого нужно будет увеличить прожиточный минимум на два процента.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи предложили добавить в потребительскую корзину россиян витамины и минералы. Её новый состав обсуждают в Минтруде и утвердят к 2021 году, сообщает газета "Известия".

— Это очень актуально для россиян, которые практически повсеместно испытывают недостаток микронутриентов, — заявил изданию руководитель научного направления "Оптимальное питание" исследовательского центра Александр Батурин.

Он добавил, что прежде всего важно восполнить недостаток витамина D и кальция, "нехватка которых создаёт риски для костной системы человека, делая её менее прочной".

В потребительской корзине собираются уменьшить количество хлебобулочных изделий, которые являются источником витамина B1, а незначительное увеличение мяса, фруктов, овощей и молочной продукции не сможет восполнить дисбаланс.

О том, что две трети россиян испытывают нехватку витаминов, ранее заявлял главный диетолог Минздрава РФ.