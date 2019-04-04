Эксперты выяснили, специалисты каких профессий быстрее находят работу

Среди самых перспективных — сотрудники в области информатики и информационной безопасности.

Быстрее всего найти работу по специальности могут выпускники с высшим и средним профессиональным образованием в таких сферах, как здравоохранение и авиационная и ракетно-космическая техника. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования ВНИИ труда Минтруда России.

Оказалось, что найти работу после вуза не составит труда и молодым специалистам в области информатики и вычислительной техники, а также информационной безопасности. Согласно исследованию, шансы на быстрое трудоустройство велики и у выпускников со средним профессиональным образованием в сфере педагогики и образования, обслуживания, приборостроения и оптотехники.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Среди них — инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик.