Кобылкин предложил Кусто снять фильм о выпуске косаток из "китовой тюрьмы"

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обратился к председателю общества "Будущее океана" Жану-Мишелю Кусто с предложением снять фильм, как косаток и белух выпускают из "китовой тюрьмы".

— Неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм, — заявил министр на совместной пресс-конференции с Кусто.

Он также добавил, что выпускать животных в дикую природу необходимо крайне осторожно и аккуратно.

— Я сделаю всё возможное, чтобы эта работа была максимально открытая и вы её все видели, — добавил министр.

Напомним, в ноябре 2018 года Приморский суд арестовал незаконно выловленных в Охотском море китовых — 90 белух и 11 косаток. С тех пор за скорейшее освобождение животных выступают общественные деятели, звёзды и политики. Недавно стало известно, когда и куда животные будут выпущены. На данный момент готовится программа адаптации животных, поскольку просто выпустить их на свободу нельзя.