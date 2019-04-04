Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Правда, чтобы избежать неприятностей с налоговиками, жертве угонщиков придётся предоставить соответствующую справку из правоохранительных органов.
Платить налог не придётся за автомобили, которые находятся в розыске, а также "транспортные средства, розыск которых прекращён, с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано", говорится в принятом документе.
Ранее Лайф рассказывал о том, какие автомобили сложнее всего угнать. Эксперты протестировали 11 популярных моделей, которые специально взламывали механически и дистанционно. Однако проверку прошли только четыре из них.
А между тем Минфин хочет ввести пять новых налогов. Рассказываем о них здесь.
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