Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто

За прошлый год в России было зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей и 22 тысяч попыток угона, когда злоумышленники вскрыли машину, чтобы "посидеть" или "покататься", без цели перепродажи.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Правда, чтобы избежать неприятностей с налоговиками, жертве угонщиков придётся предоставить соответствующую справку из правоохранительных органов.

Платить налог не придётся за автомобили, которые находятся в розыске, а также "транспортные средства, розыск которых прекращён, с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано", говорится в принятом документе.

Ранее Лайф рассказывал о том, какие автомобили сложнее всего угнать. Эксперты протестировали 11 популярных моделей, которые специально взламывали механически и дистанционно. Однако проверку прошли только четыре из них.

А между тем Минфин хочет ввести пять новых налогов. Рассказываем о них здесь.