Опубликовано полное видео первого полёта Ил-112В

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Опубликовано полное видео первого полёта Ил-112В

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Военно-транспортный самолёт впервые поднялся в воздух 30 марта. Полёт продлился 45 минут.

ПАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" опубликовало в Сети полное видео первого успешного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В.

Самолёт снимали с земли, с дрона, с борта сопровождавшего его Ил-114ЛЛ, а также камеры были установлены на самом Ил-112В.

Уникальные кадры помогли собрать необходимые данные для конструкторов самолёта и наземных служб.

Военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил свой первый успешный полёт 30 марта. Борт находился в воздухе 45 минут.

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