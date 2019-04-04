Ткнувший пациента ногой врач рассказал Лайфу свою версию произошедшего

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Ткнувший пациента ногой врач рассказал Лайфу свою версию произошедшего

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Мужчина уточнил, что сам написал заявление об увольнении по причине личного конфликта с главным врачом из-за случившегося.

Врач скорой Андрей Лялин, который проверил состояние пациента ногой, рассказал Лайфу, что кто-то из очевидцев специально выложил неполную видеоверсию произошедшего.

Сначала надо посмотреть полную версию этого видео, тогда из неё всё будет понятно. Не знаю, кто этот вброс сделал — вырезано две трети того, что было, — сказал Андрей Лялин.

Экс-медик заявил, что на опубликованной в Сети записи — только заключительные кадры перед погрузкой пациента в карету скорой помощи.

В начале видео было, как приводили в сознание товарища, притом товарищ этот известный. За час или два до вызова он был выписан из наркологического диспансера в нормальном состоянии. Человек просто симулировал, не хотел вставать, симулировал пьяного, — рассказал бывший врач.

По словам Лялина, попавший на видео пациент — "известный бомж", который специально ночует в стационаре. Бывший врач подчеркнул, что не стал бы извиняться перед мужчиной.

Наша работа не пьяных доставлять, а помощь оказывать больным, которым это необходимо. В данном случае ни в одной стране мира скорая помощь, медики такими категориями граждан не занимаются. Ими занимаются либо полиция, либо соцслужба, — заявил Лялин.

Мужчина уточнил, что сам написал заявление об увольнении по причине личного конфликта с главным врачом из-за случившегося.

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